Орел, , 14:28 — REGNUM Генеральный директор орловского филиала НО «Фонд пожарной безопасности» признана судом виновной в совершении ряда преступлений, в том числе коррупционных, сообщил корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября старший помощник руководителя СУ СКР по Орловской области Александр Коргин.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Следствие доказало причастность женщины к совершению десяти эпизодов мошенничества, подделки документов и дачи взятки.

Как установлено судом и следствием, женщина с декабря 2017 года по май 2018 года, зная, что возглавляемая ею организация не наделена правом производить обучение по образовательной программе «Проектирование, монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание оборудования и систем противопожарной защиты» и «Пожарно-технический минимум», получила за обучение работников четырёх организаций плату в сумме более 200 тысяч рублей. Удостоверения о краткосрочном повышении квалификации АНО ДПО «Пожарная безопасность — образование» были ею подделаны.

Кроме того, в 2018 году она лично дала взятку в сумме 21 тысячи рублей заместителю начальника отдела государственного пожарного надзора Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Орловской области и начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Орлу ГУ МЧС России по Орловской области за оказание помощи в виде консультаций возглавляемому ею фонду в производстве расчета пожарного риска здания ООО «ЦУМ». Также она дала данным лицам взятку в 60 тыс. рублей за оказание содействия в ускоренном предоставлении государственной услуги по приему, регистрации копий заключений о независимой оценке пожарного риска ТЗК ООО «ГЭС Розница» в ГУ МЧС России по Орловской области и оказание воздействия на руководство организации с целью скорейшей оплаты по договору на оказание научно-технических услуг в области пожарной безопасности. Ещё одну взятку она дала старшему инспектору отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Орлу ГУ МЧС России по Орловской области за изготовление и регистрацию декларации пожарной безопасности ООО «Эстеком».

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 1,3 млн рублей. Уголовные дела в отношении сотрудников, получавших взятки, сейчас рассматривает суд.