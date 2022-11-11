Пермь, , 14:30 — REGNUM В Пермском крае в январе–октябре 2022 года по росту цен лидируют ювелирные изделия, бумажно-беловые, парфюмерно-косметические, моющие и чистящие товары, а также нитки. Об этом сообщает Пермьстат.

Ювелирные изделия Марина Каширская © ИА REGNUM

Ювелирные изделия подорожали на 50,9%, бумажно-беловые — на 33,6%, парфюмерно-косметические — на 28%. Моющие и чистящие товары выросли в цепне на 25,8%, нитки — на 25,4%.

С начала года на рынке строительных материалов подешевели обрезные доски — на 3,2% и металлочерепица — на 12,2%. Цены на эти товары в 2021 году выросли в 1,7-1,9 раза.

Увеличение стоимости тарированного цемента, оконного стекла, кирпича, ламината, керамической плитки, мойки из нержавеющей стали составило более 20%. Максимально за десять месяцев подорожали краски масляные (39,9%).