Рим, , 14:28 — REGNUM С 15 ноября 2022 года начнет действовать ограничение на въезд в центральные районы Рима «неэкологичного» транспорта, передают городские СМИ 11 ноября.

Рим. Италия Donarreiskoffer

Въезд будет запрещен с понедельника по субботу для автомобилей, использующих бензин класса Евро 2 и ниже, а также дизель класса Евро 3 и ниже. В дальнейшем ограничения продолжат ужесточать.

Представители мэрии сообщили, что каждый владелец автомобиля, использующий топливо указанных классов, при отказе от пользования личным транспортом сможет бесплатно ездить на общественном транспорте в течение года.