Бишкек, , 14:27 — REGNUM Стратегическая роль Туркестанского региона будет возрастать, а потому продолжит расти и его значимость для ближайших соседей и ключевых экономических партнеров — России и Китая. К такому выводу пришли эксперты Евразийского банка развития.

Туркестан Bestalex

По их мнению, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан и Туркмения получили исторический шанс воспользоваться преимуществами транзитного положения, а также возможностями выхода на внешние рынки за счет формирующихся международных транспортных коридоров.

Аналитики ЕАБР объясняют привлекательность Туркестанского региона тем, что входящие в него страны имеют совокупный ВВП в размере $347 млрд (свыше 21 трлн 251 млрд рублей). Это в 7,5 раза больше, чем 20 лет назад.

При этом их доля в мировом ВВП по паритету покупательной способности за этот же период выросла в 1,8 раза.

Среднегодовой темп экономического роста стран Туркестана составил 6,2% за последние 20 лет. Для сравнения — развивающиеся страны росли с темпом 5,3%, а мировая экономика в среднем на 2,6% ежегодно.

Оборот внешней торговли товарами стран Центральной Азии достиг $165,5 млрд (около 10 трлн 136 млрд рублей), увеличившись в 6 раз за последние 20 лет.

А объем накопленных иностранных инвестиций в регионе оценивается в $211 млрд (более 12 трлн 922 млрд рублей). За последние 20 лет этот показатель вырос более чем в 17 раз.