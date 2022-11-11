Красноярск, 11 ноября, 2022, 14:26 — ИА Регнум. В микрорайоне Бугач города Красноярска открылась школа на 1550 мест — самая крупная за Уралом. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 ноября в правительстве Красноярского края.

Александр Черных, Krskstate.ru В Красноярске открыли новую школу на 1550 мест

Школу построили за два года по нацпроекту «Образование». 11 ноября в ней прошли первые уроки и торжественная линейка.

В новой школе есть спортивные и тренажёрный залы, залы хореографии, фитнес-аэробики, лечебной физкультуры, стрелковый тир. Оборудованы футбольное и баскетбольное поля, хоккейная коробка, волейбольная площадка, полоса препятствий, площадка по изучению правил дорожного движения. Открыты кино- и фотостудия, коворкинг-зоны и другие пространства. Созданы все условия для маломобильных учеников

В кабинетах групп продлённого дня для учеников начальной школы выделены игровая, учебная зоны, спальни для первоклассников.

Власти Красноярского края назвали новое образовательное учреждение «школой-праздником». «Уверен, она станет центром притяжения всего быстро растущего микрорайона Бугач», — отметил губернатор региона Александр Усс.

Напомним, в микрорайоне Бугач также планируют построить новый детсад на 300 мест. Рядом со школой появится центр по профилактике детского дорожного травматизма.

К 2024 году подобная школа должна появиться в микрорайоне Тихие Зори.

В целом в 2022 году в Красноярском крае планируют открыть десять новых школ. Шесть из них уже открыты, ещё четыре должны сдать до конца года.

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