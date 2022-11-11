Москва, , 14:28 — REGNUM В России по-прежнему существует понятие территориального суверенитета. Об этом в своём телеграм-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев Официальное интернет-представительство президента России

«Понятие территориального суверенитета в нашей стране никуда не исчезло. Всё вернётся домой. В Российскую Федерацию», — написал Медведев.

По его словам, «алармизм всех неравнодушных людей вполне объясним, а кликушество и паникёрство — нет»: «Не давайте повода для радости врагу ближнему и дальнему».

Медведев также посоветовал чаще напоминать врагу «о величии и безграничности Русского мира».

Ранее по приказу российского военного руководства ВС РФ передислоцировались из Херсона на левый берег Днепра.