Нью-Дели, 11 ноября, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Для восстановления мировой экономики и устойчивого прогресса в вопросе решения наиболее глубоких проблем нужно успешное председательство Индии в «Группе двадцати» (G20). Об этом 11 ноября заявил министр финансов США Джанет Йеллен, которая ранее прибыла с визитом в Нью-Дели, её слова приводит информационное агентство ANI.

Federalreserve Джанет Йеллен

Как напомнила глава минфина США, через три недели председателем в G20 станет Индия и это произойдёт в неопределенное время для глобальной экономики.

«Мы с нетерпением ожидаем поддержки председательства Индии в G20. Успешное председательство Индии необходимо для восстановления нашей глобальной экономики и устойчивого прогресса в решении самых глубоких проблем. G20 должна делать больше для облегчения долгового бремени там, где это необходимо. Год G20 в Индии — это шанс ускорить глобальную координацию по реструктуризации долга», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский министр финансов Джанет Йеллен заявила, что США и Индия являются «естественными союзниками», которые могут показать всему миру, что «демократии» могут приносить пользу своим гражданам, несмотря на нестабильность и вооруженные конфликты.