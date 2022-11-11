Светлоград, Ставропольский край, , 14:42 — REGNUM В Ставропольском крае пойдет под суд житель города Светлограда. Его обвиняют в том, что он открыл стрельбу в Петровской районной больнице 28 декабря 2021 года. Лишь по счастливой случайности в результате действий подвыпившего хулигана никто не пострадал. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением отправлено в суд, сообщили 11 ноября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Стрельба Lisa Roe

Из подробностей расследования известно, что обвиняемый, заподозрив в измене жену, работавшую в больнице, пришел в лечебное учреждение с оружием и стал стрелять в коридоре. Его задержали и поместили под арест, возбудив уголовное дело.

При обыске у злоумышленника изъято огнестрельное оружие, которое он самостоятельно изготовил у себя дома. Отвечать в суде ему придется не только за хулиганство и незаконное использование огнестрельного оружия, но и за его изготовление, а также за хранение наркотических веществ, которые обнаружили у него дома.

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