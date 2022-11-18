Барнаул, 18 ноября, 2022, 20:11 — ИА Регнум. Сотрудники НИИ биомедицины Алтайского государственного университета завершили основную работу в рамках проекта «Разработка, исследование и создание функциональных продуктов», вошедшего в «Программу Приоритет 2030» национального проекта «Наука и университеты». Получены промышленные образцы добавок для оздоровления и восстановления нормального функционирования организмов людей, живущих и работающих в условиях повышенных физических нагрузок, высокой загрязнённости окружающей среды, нестабильного трудового суточного ритма, а также людей, перенесших различные заболевания. Подробности сообщает пресс-служба вуза.

Пресс-служба АлтГУ Ученые АлтГУ получили промышленные образцы функциональных продуктов для восстановления здоровья

Продукты представляют собой комбинацию экстрактов растений, которые принято называть лекарственными, важных витаминов и пробиотиков, помещенных в капсулы и упакованных в пластиковые банки. Основой является биологически активное растительное сырье, произрастающее в Алтайском крае и в Сибири: экстракты одуванчика, мелиссы, пустырника, шлемника, левзеи, аралии и других трав.

«Учеными проведены серьезные исследования по биологической активности экстрактов растений, которые впоследствии были применены при создании функциональных продуктов. Нашим ученым удалось получить комбинации экстрактов, которые эффективно дополняют друг друга, тем самым усиливая эффект воздействия. Были должным образом подобраны группы витаминов и их дозировка с целью получения наибольшей вариативности в применении самих продуктов.

Экстракты растений были получены на основе современной передовой низкотемпературной экстракции, что позволило сохранить естественную биологическую активность и стабильность извлеченных веществ на долгий период. Важно отметить, что эти функциональные продукты пригодны для употребления обычными гражданами и могут быть им рекомендованы в качестве альтернативы продукции, которую ранее они заказывали на IHerb и подобных ему ресурсах, что может характеризовать их как продукты реального импортозамещения, — пояснил руководитель проекта, директор НИИ биомедицины Евгений Русин.

Всего в линейке пять продуктов.

«Титан» создан для восстановления сил людей, работающих с повышенными физическими нагрузками. Может быть рекомендован для восстановления организма после перенесенных заболеваний, в том числе инфекционных. Повышает естественный иммунитет, что позволяет использовать его для профилактики в период сезонных заболеваний.

«Гефест» разработан для выведения радионуклидов и тяжелых металлов из организмов людей, работающих в условиях повышенного загрязнения окружающей среды, жителей промышленных мегаполисов. Особенно рекомендован водителям больших городов с плотным транспортными потоком.

Комплекс «Аврора + Селена» создан для восстановления и регулирования циркадных (суточных) ритмов людей с нарушением режима сна и бодрствования. При этом продукты «Аврора» и «Селена» могут применяться по отдельности.

«Селена» обладает мягким седативным эффектом, способствует снижению беспокойства, стрессовой нагрузки и поможет вечером спокойно уснуть.

«Аврора», в свою очередь, поможет проснуться утром и обрести естественную бодрость в первой половине дня. Также «Аврора» поможет продлить при необходимости на некоторое время рабочую активность.

«Авра» нормализует работу желудочно-кишечного тракта, понижает кислотность желудка, восстанавливает и поддерживает микробиоту. Особенно рекомендована людям с нерегулярным питанием.

Авторы проекта планируют наладить сотрудничество с представителями санаторно-курортного комплекса Алтайского края, где эти препараты могут успешно применяться в качестве вспомогательного средства при реабилитации и восстановлении пациентов. Ученые рассчитывают заинтересовать своей продукцией крупных корпоративных клиентов, таких как «Газпром», «Роснефть», «Росатом», «РЖД», металлургов и шахтеров. Функциональные продукты могут применяться сотрудниками непосредственно на рабочих местах, во время вахт, рейсов и смен.

Влияние программы «Приоритет-2030» на АлтГУ высоко оценил ректор Алтайского государственного университета Сергей Бочаров:

«Алтайский край, благодаря своему ландшафту и природно-климатическим особенностям, входит в число 200 экорегионов мира с высокой концентрацией биоразнообразия, что создает хорошую базу для исследования наукам о жизни. В регионе развито сельское хозяйство. Край в межрегиональном разделении труда позиционируется как лидер в производстве продуктов питания, что требует соответствующего научного и технологического сопровождения. Алтай обладает богатыми рекреационными ресурсами, и это своеобразный экологический бренд. С одной стороны, это позволяет развивать внутренний и въездной экологический и оздоровительный туризм. А с другой — развивать производство лекарственного сырья и препаратов для здоровья. Работа по этим направлениям и обусловила перечень стратегических проектов в программе «Приоритет-2030».

На фоне многообразия постоянно решаемых задач участие в программе «Приоритет-2030» расставляет важные акценты, заставляет встряхнуться подразделения и обеспечивает мотивацию деятельности сотрудников вуза.

Участие в программах опорного университета и «Приоритет-2030» позволило сформировать деятельное ядро университетского коллектива и продолжает наращивать число активистов».

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Наука и университеты», в России создаются интеграционные научно-образовательные и научно-производственные структуры мирового масштаба. Повышается уровень региональных систем высшего образования и науки за счет объединения ресурсов заинтересованных сторон. Планируется стимулировать и развивать объединения вузов, научных организаций и бизнеса.

В Алтайском государственном университете проекты-победители программы «Приоритет-2030» охватывают 14 направлений.

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