Великий Новгород, , 14:34 — REGNUM В Новгородской области в субботу, 12 ноября, ожидается усиление ветра до 15-18 м/с. Такой прогноз дают в Новгородском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ветер в кронах деревьев Александр Погожев © ИА REGNUM

«12 ноября, начиная в период с 09 — 12 часов, и с сохранением до конца дня местами по Новгородской области ожидается усиление западного, северо — западного ветра порывами до 15-18 м/с», — сказано в сообщении центра.

В связи с этим ГУ МЧС России по Новгородской области рекомендует отказаться от посещения лесов и водных объектов. При усилении ветра необходимо освободить дворы и балконы от хозяйственных вещей, а также закрыть окна.

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