Великий Новгород, 11 ноября, 2022, 14:34 — ИА Регнум. В Новгородской области в субботу, 12 ноября, ожидается усиление ветра до 15-18 м/с. Такой прогноз дают в Новгородском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Александр Погожев ИА REGNUM Ветер в кронах деревьев

«12 ноября, начиная в период с 09 — 12 часов, и с сохранением до конца дня местами по Новгородской области ожидается усиление западного, северо — западного ветра порывами до 15-18 м/с», — сказано в сообщении центра.

В связи с этим ГУ МЧС России по Новгородской области рекомендует отказаться от посещения лесов и водных объектов. При усилении ветра необходимо освободить дворы и балконы от хозяйственных вещей, а также закрыть окна.