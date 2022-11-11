Онгудайский район, Алтай, , 14:27 — REGNUM Троих подростков из Республики Алтай наградят медалями Совета Федерации «За проявленное мужество». Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Сель Bankwatch

12 июля 2022 года на село Купчегень из-за сильного ливня с градом сошёл сель. При этом мощный грязевой поток заблокировал дом местной жительницы, инвалида первой группы. К ней на помощь пришли подростки Ай-Кунет Берегошев и Эрчим Елдошев.

«Используя подручные средства, ребята убрали песок, глину и сломанный забор. Они помогли женщине выйти из дома. После этого Ай-Кунет Берегошев и Эрчим Елдошев на протяжении нескольких дней активно помогали жителям населенного пункта в восстановлении домовладений», — говорится в сообщении.

17 апреля школьник из села Майма Сергей Красноперов заметил возле сельского кладбища дым. Сообщив об этом в пожарную охрану, он самостоятельно начал тушить огонь, который угрожал перекинуться на жилые дома. По его словам, он просто хотел помочь пожарным.

Вместе с прибывшими на место огнеборцами они совместными усилиями ликвидировали возгорание.

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