Чебоксары, 11 ноября, 2022, 14:21 — ИА Регнум. В Чувашии цены стали расти быстрее. С начала года инфляция достигла 10,55%, в то время как в прошлом году за данный период составляла 6,68%. Более всего подорожали сахар, моющие и чистящие средства, а также зарубежные туристические путёвки. Это следует из обновлённых данных Чувашстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

По сведениям ведомства, в октябре 2022 года по сравнению с декабрём 2021 года индекс потребительских цен (тарифов) на основные группы товаров и услуг достиг 110,55%, что превышает аналогичный прошлогодний период: в октябре 2021 года к декабрю 2020 года показатель составлял 106,68%.

С начала года цены на продукты питания в Чувашии возросли на 7,51%, непродовольственные товары подорожали на 15,56%, услуги стали стоить дороже на 9,45%.

Из продовольственных продуктов за указанный период более всего выросли цены на сахар (+19,14%). Также значительно подорожало общественное питание (+18,28%), хлеб и хлебобулочные изделия (+115,37%), макаронные изделия (+14,1%). Подешевели яйца (-20,07%) и плодоовощная продукция, включая картофель (-17,39%).

В структуре непродовольственных товаров более всего выросли цены на моющие и чистящие средства (+33,99%), подешевели только телерадиотовары (-8,06%).

Что касается услуг, то резкий рост произошёл на туристические заграничные путёвки — индекс составил 222,51%. Снизились цены только на санаторно-оздоровительные услуги (-2,11%).

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Чувашии по сравнению годовой прирост цен на услуги замедлился на 0,62% — до 10,31%. На инфляцию повлияло расширение предложения ряда услуг, снижение ставок в экономике и слабый потребительский спрос.