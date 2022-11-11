Вашингтон, , 14:25 — REGNUM Киевские чиновники скупают элитную швейцарскую недвижимостью, причём делают это на деньги, которые западные страны предоставляют Киеву в качестве финансовой помощи. С таким утверждением в эфире американского телеканала Fox News выступила публицист Кэндис Оуэнс.

Цюрих. Швейцария (сс) SnippyHolloW

В сюжете речь шла о том, куда тратятся деньги американских налогоплательщиков. Кэндис Оуэнс подчеркнула, что финансовая поддержка Киева — это очередная операция по отмыванию денег в исполнении США. При этом она подчеркнула, что по неясной причине налоговая служба США не следит за этим.

«Если вы хотите узнать, куда идут все эти деньги: пару недель я провела в Европе, люди рассказывают, что [киевские] чиновники покупают недвижимость в Швейцарии! Эти вопросы необходимо расследовать, — отметила публицист. — Нам нужно будет строго следить за тем, куда идёт каждый доллар».

Кэндис Оуэнс напомнила, что на данный момент помощь Киеву обходится США в 50 млрд долларов, причём, по её словам, главе киевского террористического режима Владимиру Зеленскому и этого не хватает.

«Но для «королевы пособий» этого недостаточно! Он хочет, чтобы деньги продолжали поступать. Зеленский и есть королева американских пособий», — сказала гость программы.

«Некоторые российские официальные лица бросили свою недвижимость в Швейцарии, а [киевские] чиновники приезжают на ламборгини и покупают её. Это стопроцентный факт, поэтому я сегодня рассказываю вам об этом. И, конечно же, они (власти США — прим. ИА REGNUM) проигнорируют это и назовут теорией заговора, как они обычно и делают», — заключила публицист.

Как сообщало ИА REGNUM, только за 2022 год киевскому режиму было выделено 18,5 млрд долларов США. в настоящее время администрация действующего президента США Джо Байдена продолжает выступать за поддержку Киева в экономической и военной сферах.