Ясиноватая, ДНР, , 14:20 — REGNUM Вооружённые формирования бандеровцев обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 11 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Киевская артиллерия ведёт обстрел mil.gov.ua

Уточняется, что обстрел Ясиноватой со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 14:05 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено шесть снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Херсонской области продолжает работать паромная переправа.