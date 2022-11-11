Санкт-Петербург, 11 ноября, 2022, 14:30 — ИА Регнум. На Авангардной улице на юго-западе Северной столицы началась расчистка площадки для строительства нового современного корпуса больницы №15, сообщает 11 ноября телеканал «Санкт-Петербург».

vk.com/lisovets_d Корпуса больницы №15 в Петербурге пойдут под снос

Под снос попали старые трёхэтажные аварийные корпуса, построенные в 50-х годах прошлого века. До недавнего времени в них размещались отделение переливания крови и челюстно-лицевой хирургии.

«Новый корпус будет рассчитан более чем на 500 коек. В нем планируют разместить травмоцентр с отделением челюстно-лицевой хирургии, а также региональный сосудистый центр для жителей юго-запада города», — говорится в сообщении.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, под снос попали корпуса, в которых размещается отделение переливания крови и челюстно-лицевой хирургии. Продолжат работать хирургическое, неврологическое, гинекологическое, терапевтическое, кардиологическое, травматологическое, челюстно-лицевое отделения, отделение реанимации и интенсивной терапии, а также отделение онкогематологии, химиотерапии и трансплантации костного мозга.