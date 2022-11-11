Москва, , 14:23 — REGNUM Множественные санкции, введённые Европейским союзом (ЕС) в отношении российской экономики, в большей степени имеют долговременное воздействие, то есть их эффект не является одномоментным, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор, и. о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.

Санкции Александр Горбаруков, ИА REGNUM

«Поэтому для ЕС важно оценивать то, какой будет период этого ожидания, и какие изменения произойдут к тому моменту, когда санкции начнут действовать.

Кроме того, санкции — достаточно сложный инструмент, который в истории часто приводил к непредсказуемым или нежелательным результатам, поскольку сама по себе санкционная политика не дает универсального решения проблем, возникших перед страной, вводящей такие ограничения.

Главный недостаток европейских санкций — в их инклюзивности. Они охватывают почти все сферы экономических отношений России и ЕС.

Однако международная практика все больше свидетельствует о необходимости разработки так называемых адресных санкций, которые должны были бы изначально ориентироваться на наиболее уязвимые сектора российской экономики.

Инклюзивность санкций означает большие издержки прежде всего для ЕС. Рост этих издержек, как представляется, будет вести к постепенному пересмотру ранее введенных пакетов санкций и ослаблению санкционного давления в целом, на которое дополнительно будет давить ухудшение экономической ситуации в странах ЕС.

Этим отчасти объясняется то, что санкционная политика ЕС начала «пробуксовывать» и новые санкции вводятся с большей осторожностью. Основной цели — изменения политики России — санкции так и не достигли. В частности, Россия продолжает уверенно наращивать экспорт углеводородного сырья, постепенно переориентируя его на другие рынки и увеличивая свои доходы.

В любом случае, под воздействием санкций наступает поляризация глобального порядка, сложившегося в международной торговле в последние десятилетия. Если ЕС будут продолжать придерживаться своей санкционной риторики в качестве правила, то это станет опытом для крупных развивающихся стран.

Если санкции будут использоваться многими странами, то в будущем возникает риск все большей фрагментации международной торговли и торговой политики. И тогда уже никто не будет обращать внимания на многосторонние правила регулирования.

Кроме того, отсутствие компетенций по поводу того, каковы четкие взаимосвязи между экономическими санкциями, экономическим ростом и реализацией целей устойчивого развития (в том числе в рамках климатической повестки) не позволяет говорить о санкциях как эффективном политическом и экономическом инструменте воздействия.

Нынешний популизм европейских политиков по поводу эскалации санкций вполне объясним, но, с учетом всех проблем и противоречий санкций, вряд ли ЕС продолжит активно продвигать такую риторику в дальнейшем. Единственная сложность для политики ЕС в перспективе – в том, что санкции почти всегда сложнее отменить, чем ввести их», — пояснил эксперт.

Ранее газета Politico писала, что США обеспокоены возможностью отказа ЕС от санкций против России.

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