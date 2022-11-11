Цюрих, Швейцария, 11 ноября, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Сборная Ирана по футболу должна быть отстранена от чемпионата мира — 2022 в Катаре. Об этом 11 ноября заявил бывший глава Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер.

Agenciabrasil.gov.br Йозеф Блаттер

«Иран должен быть исключён из чемпионата мира в Катаре. Если бы я всё ещё был президентом ФИФА, то исключил бы эту сборную», — цитирует Блаттера Blick.

По его словам, такое решение стоит принять из-за ущемления женщин в Иране и «продажи» вооружения России.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября посол Постоянного представительства Доминики при ООН Паоло Замполли предложил отстранить Иран от ЧМ-2022 и заменить его на Италию.