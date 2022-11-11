Бразилиа, , 14:28 — REGNUM Представитель Верховного федерального суда Бразилии (STF) Алешандре де Мораеш приказал немедленно освободить дороги, на которых были созданы препятствия водителями грузовиков, поддерживающими действующего президента страны Жаира Болсонару. Об этом пишет Prensa Latina.

Протесты в Бразилии

Грузовики перекрыли ряд федеральных дорог в знак протеста против результатов выборов президента, на которых победил Луис Инасиу Лула да Силва.

Де Мораеш приказал всем структурам полиции федерального округа принять в рамках своих полномочий необходимые меры для очистки магистралей, движение по которым было прервано из-за блокирования 115 грузовиками дорог в сторону Бразилиа.

Представитель Верховного федерального суда также распорядился идентифицировать автомобили, использовавшиеся для блокирования, чтобы применить к их владельцам штраф в размере 100 000 реалов (почти 20 000 долларов) за час блокировки.