Пермь, 11 ноября, 2022, 14:21 — ИА Регнум. В Перми всё же состоится фестиваль магии. Он пройдет с 11 по 13 ноября. Эзотерики и их клиенты соберутся в секретном месте в секретное время, сообщает телеграм-канал «Пермь № 1».

Máté Szabó Козырная карта Таро

«Самый красивый фестиваль магии состоится! Программа в секретном чате», — анонсировали организаторы.

Стоит отметить, ранее вокруг фестиваля разгорелся скандал. Против его проведения выступили генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников и движение «Зов народа», охарактеризовав его как «шабаш поклонению смерти».

Мероприятие планировалось организовать в тематике мексиканского религиозного культа «Санта Муэрте». Организаторы анонсировали выступление шаманов из Перу и Перми, астрологов и энергопрактиков, а также гадание на картах Таро. Кроме того, 27 октября была совершена попытка нападения на эзотерическую мастерскую. Мужчина намеревался бросить в витрину бутылку, но был задержан полицейскими. В результате организаторы отказались от проведения фестиваля магии, который был запланирован на 28–30 октября.

Добавим, из-за возмущений горожан ранее отменили фестиваль «Кошмариум», который хотели провести в Центральном парке развлечений имени М. Горького в Перми 22 октября.