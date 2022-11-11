Кишинёв, , 14:20 — REGNUM Депутаты парламента Молдавии от оппозиционного Блока коммунистов и социалистов (БКиС) демонстративно бойкотировали выступление главы Европарламента Роберты Метсолы, которая 11 ноября пришла в молдавский законодательный орган. Об этом сообщает пресс-служба Партии социалистов Молдавии.

Молдавия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Партия социалистов выступает против игнорирования парламентской оппозиции в межпарламентском сотрудничестве», — объяснили в ПСРМ такую позицию.

Вторая оппозиционная фракция от партии «Шор» бойкотирует парламент с сентября, предпочитая проводить уличные акции протеста. На это критически отреагировал в своём телеграм-канале депутат от правящей партии «Действие и солидарность» Ради Мариан.

«Я понимаю идеологические разногласия, но у вас должно быть хотя бы минимальное уважение к учреждению, которое так много сделало для граждан Молдавии», — написал Мариан.

Напомним, власти Молдавии начали преследование оппозиции в стране. Заместитель председателя «Шор» Марина Таубер и экс-президент Молдавии, почётный председатель Партии социалистов Игорь Додон находятся под домашним арестом. Более 20 активистов «Шор» находятся под стражей или под домашним арестом. 11 ноября в штабе ПСРМ прошли обыски.

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