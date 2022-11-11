Стаханов, ЛНР, , 14:50 — REGNUM По поручению врио главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника вручена награда казаку войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» Леониду Перешеину, передаёт корреспондент ИА REGNUM 11 ноября.

Медаль «За благодеяние» (ЛНР) Don-kazak.ru

Указом врио главы ЛНР атаман городского казачьего общества «Гундоровское» награждён медалью «За благодеяние». Награду вручил командир 6-го отдельного гвардейского казачьего полка имени Платова, Герой ЛНР полковник Владимир Полуполтинных. Подъесаул Перешеин вместе с казаками не только с первых дней СВО принимает участие в формировании и отправке гуманитарной помощи в Донбасс. В ЛНР за это время отправлено свыше десяти гуманитарных конвоев.

«Казачья сила — в казачьем единстве. Поэтому казаки ГКО «Гундоровское» ещё в 2014 году единогласно приняли решение об оказании гуманитарной помощи братья-казакам Луганщины. Лучшая награда для нас — это победа над врагом», — сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Леонид Перешеин.

С 2015 года казаки ГКО «Гундоровское» оказывают поддержку дому малютки, дому престарелых, детскому саду города Первомайска в ЛНР.