Стаханов, ЛНР, 11 ноября, 2022, 14:50 — ИА Регнум. По поручению врио главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника вручена награда казаку войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» Леониду Перешеину, передаёт корреспондент ИА REGNUM 11 ноября.

Don-kazak.ru Медаль «За благодеяние» (ЛНР)

Указом врио главы ЛНР атаман городского казачьего общества «Гундоровское» награждён медалью «За благодеяние». Награду вручил командир 6-го отдельного гвардейского казачьего полка имени Платова, Герой ЛНР полковник Владимир Полуполтинных. Подъесаул Перешеин вместе с казаками не только с первых дней СВО принимает участие в формировании и отправке гуманитарной помощи в Донбасс. В ЛНР за это время отправлено свыше десяти гуманитарных конвоев.

«Казачья сила — в казачьем единстве. Поэтому казаки ГКО «Гундоровское» ещё в 2014 году единогласно приняли решение об оказании гуманитарной помощи братья-казакам Луганщины. Лучшая награда для нас — это победа над врагом», — сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Леонид Перешеин.

С 2015 года казаки ГКО «Гундоровское» оказывают поддержку дому малютки, дому престарелых, детскому саду города Первомайска в ЛНР.