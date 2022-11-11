Москва, 11 ноября, 2022, 14:29 — ИА Регнум. В России спрос на ипотечные кредиты пока остается очень уязвимым. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября заявила заместитель директора института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ Татьяна Школьная.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ипотека

«После любого шока, внутреннего или внешнего, потребителям требуется пауза на осмысление изменений, а рынку — время для нахождения равновесия. К текущему моменту, вероятно, у населения уже сложилась в голове обновлённая картина происходящего, и риски, связанные с ипотечным кредитованием, для некоторых стали вполне приемлемыми, — сказала Школьная, рассуждая о причинах того, что в РФ начал восстанавливаться спрос на данный вид займов. — Взрывного роста мы не ожидаем, спрос на ипотеку остается пока очень уязвимым. Вероятнее всего, спрос будет восстанавливаться очень неспешно».

Она подчеркнула, что рекордов по выдаче ипотечных продуктов, аналогичных 2021 году, ни в 2022 году, ни в 2023 пока не предвидится ни при каких сценариях.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что будет в России со спросом на квартиры в новостройках.