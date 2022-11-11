Москва, , 14:41 — REGNUM Рынки ожидают, что американский Федрезерв продолжит повышать ставку, хотя, возможно, более медленными темпами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Информация о снижении инфляции в Америке привела к тому, что индекс доллара США по отношению к корзине валют упал более чем на 2%, что стало максимальным за последние десять лет, — констатировал Ильинский. — Доллар упал сразу после публикации сообщения об уровне американской инфляции и зафиксировал худший день по отношению к японской иене с 2016 года, упав на 3,7%. Последнее значение индекса американского доллара было 108,06. Более того, доходность казначейских облигаций США резко снизилась за ночь, поскольку инвесторы пересмотрели свои ожидания относительно того, где ставки США могут достичь пика, при этом базовая доходность 10-летних казначейских облигаций упала ниже 4% до самого низкого уровня за месяц».

Как отметил Ильинский, из-за роста инфляции рабочим в октябре 2022 года пришлось еще раз сократить заработную плату.

«Согласно отдельному выпуску Федерального бюро статистики труда (BLS), реальный средний почасовой заработок снизился на 0,1% за месяц и на 2,8% в годовом исчислении. В начале ноября Федеральная резервная система США утвердила четвертое подряд повышение на 0,75 процентного пункта, подняв базовую ставку до диапазона 3,75-4%, самого высокого уровня за 14 лет. Рынки ожидают, что ФРС продолжит повышение, хотя, возможно, более медленными темпами, прежде чем ставка по федеральным казначейским облигациям достигнет максимума около 5% в начале 2023 года», — сказал Ильинский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть версия, что небывалый инфляционный пик в Америке постепенно завершается.