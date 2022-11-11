Москва, 11 ноября, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина («Единая Россия») направила вице-премьеру Виктории Абрамченко письмо, где просит включить элеваторы в перечень организаций, на которые распространяются меры государственной поддержки, передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября.

government.ru Элеватор

«Я обратилась с письмом к заместителю председателя правительства РФ с просьбой дать соответствующее поручение проработать вопрос о включении организаций, оказывающих услуги по приёмке, хранению и подработке зерновых культур, в перечень организаций, на которые распространяются меры государственной поддержки, в том числе льготное инвестиционное кредитование», — сказала Школкина.

Она обратила внимание на рекордный урожай сельскохозяйственной продукции, в том числе зерновых культур, однако, в России наблюдается недостаток элеваторных мощностей для приёмки, хранения и подработки зерновых культур.

Про данным депутата, большинство имеющихся элеваторов и складов напольного хранения было возведено ещё более 30 лет назад, соответственно, не все они отвечают современным требованиям и являются предприятиями с высоким уровнем затрат.

«На сегодняшний день дефицит ёмкостей для хранения зерновых культур по стране составляет примерно 20 млн тонн, вследствие чего аграрии вынуждены размещать свой урожай на не приспособленных для хранения складах и под навесами, что приводит к ухудшению качества продукции, а в некоторых случаях к её потере», — привела данные Школкина.

Сейчас на элеваторы не распространяются меры государственной поддержки, предоставляемые сельскохозяйственным товаропроизводителям.

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