Москва, 11 ноября, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Безусловно, цель акций эковандалов — привлечение внимание к себе за счет значимости, узнаваемости объектов или брендов, на которые совершается посягательство. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM вице-президент по стратегии и развитию коммуникационного агентства КРОС Кирилл Лубнин.

Иван Шилов ИА REGNUM Вандалы

«В Европе уже пострадали бутик Rolex, автосалон Bentley, Ferrari, картина Ван Гога и другие объекты. Обычные пикеты с лозунгами и банерами не достигают такого уровня хайповости новости, как акции вандализма.

Но, проблема в том, что на первый план в новостях попадают именно пострадавшие объекты и только потом те, кто совершил порчу и их цель что-то сказать этим.

Культурные ценности находятся, как правило под защитным покрытием и получают минимальные повреждения, но тем не менее действия эковандалов создают им скорее негативную репутацию, чем позитивную», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов заявлял, что эковандализм только дискредитируют экологию.

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