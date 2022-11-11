Донецк, 11 ноября, 2022, 14:08 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа киевские боевики в ходе военных действий на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) потеряли убитыми свыше 50 человек личного состава. Об этом 11 ноября сообщает Народная милиция (НМ) ДНР в своём телеграм-канале.

Цуканов М.В Флаг ДНР

Уточняется, что военнослужащие ДНР вместе с военными Вооруженных Сил РФ за сутки уничтожили: две самоходные артиллерийские установки, одна реактивная система залпового огня, четыре танка, восемь единиц бронированной и автомобильной техники, а также три беспилотника киевских боевиков.

«Потери в живой силе противника составили более 50 человек», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом.