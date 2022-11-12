Рим, 12 ноября, 2022, 13:43 — ИА Регнум. После формирования нового правительства в Италии обострились дискуссии по поводу продолжения военной помощи киевскому режиму. На фоне заявлений министров о неизменности курса — голоса противников отправки оружия в последние недели становятся всё громче, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

На днях произошёл заочный спор по этому поводу между министром обороны Гвидо Крозетто и лидером оппозиционного движения «5 звёзд» Джузеппе Конте.

Политик заявил, что правительство не должно отправлять оружие без согласования в парламенте, отметив, что его партия будет выступать против. 10 ноября Конте принёс в парламент «сообщение от 100 тыс. граждан», которые вышли на площадь в Риме с требованием прекратить поставки оружия.

«Тысячи граждан вышли на площадь, чтобы сказать нет отправке оружия… Намерена ли премьер-министр Мелони прислушаться к голосу граждан?.. Отправка новых военных материалов только подливает масла в огонь! Продолжать воевать — это не единственный вариант!» — прокомментировала происходящее сенатор Габриелла Ди Джироламо.

«Думаю, что очень скоро даже те, кто голосовал за них («Братьев Италии»), поймут, что эти персонажи совершенно неспособны дать конкретные ответы стране, находящейся перед серьёзными трудностями», — добавил её коллега Джанлука Феррара.

Глава минобороны заметил в свою очередь, что они не готовят очередной пакет помощи и не говорят об отправке оружия. В настоящее время, по его словам, Италия завершает поставки, решение по которым было принято прошлым кабинетом.

Среди простых граждан Италии, если судить по соцсетям, также остаётся всё меньше сторонников военной поддержки Киева. Многие пользователи призывают власти обратить внимание на экономические проблемы внутри страны, отмечая, что продолжение войны выгодно лишь военным компаниям.

«Слава богу, что в парламенте есть голоса против отправки оружия. Больше половины итальянцев требует найти решение конфликта путём переговоров! Европейская и итальянская экономики находятся на краю пропасти», — пишет Элис С.

Quirinale.it Парламент Италии

«Большинство итальянцев — против отправки оружия! Прекратите поддерживать войну!» — потребовала Изабелла Дж.

«Только глупцы не поняли, что война — это бизнес США. Они богатеют на войне, и они будут провоцировать новые конфликты ради новых прибылей», — считает Фабио П.

«Военные компании зарабатывают миллиарды на этой войне, из-за которой миллионы итальянцев вынуждены экономить энергию», — вставил Альберто С.

Впрочем, ряд пользователей критикует Конте и его сторонников, напоминая, что ранее он сам поддерживал отправку оружия. Мнение политика начало меняться вслед за нарастанием энергетического кризиса в стране.

«Давайте не путать шёлк с шерстью. Конте был среди тех, кто в самом начале одобрил поставки оружия. Когда он успел поменять флаг?» — удивляется Дино А.

«Но, извините, он сам отправлял оружие. Нормально, что он сейчас в оппозиции и начал критиковать действия правительства, но это же нужно делать с умом», — отметил Леонардо П.

«А что делать со всем оружием, которое поставило Киеву правительство Конте?» — спросил Клаудио Де Ф.

«Сегодня он играет жертву, хотя раньше голосовал за отправку оружия. Все эти политики — лицемеры, которым не стоит доверять. Нужно самим выходить на улицы и вынуждать их к действиям», — заключил Паоло Ф.