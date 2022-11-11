Екатеринбург, 11 ноября, 2022, 14:08 — ИА Регнум. В Екатеринбурге выпустят памятную медаль к 300-летию города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии.

Иван Шилов ИА REGNUM Екатеринбург

Награды выпустят ограниченным тиражом до середины 2023 года. Предполагается, что их вручат жителям, внёсшим значительный вклад в развитие уральской столицы.

Медали изготовят из латуни. Лицевую сторону награды украсит здание администрации Екатеринбурга, на обратной стороне изобразят герб города. Предлагать кандидатуры медалистов будут вице-мэры. Решение о вручении наград примет глава города Алексей Орлов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, своё 300-летие Екатеринбург отметит 20 августа 2023 года. На празднование юбилея потратят около 1 млрд рублей.