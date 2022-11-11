Лондон, 11 ноября, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Британский актер Том Холланд подписал новый контракт с Sony на участие в будущих фильмах о Человеке-пауке. Об этом сообщил портал Comicbook.

Цитата из к/ф «Человек-паук: вдали от дома». реж. Джон Уоттс. 2019. США Том Холланд в роли Питера Паркера (Человек-паук)

По данным источника, Холланд вернется к своей роли в фильме «Человек-паук 4», который станет продолжением кинокомикса «Нет пути домой». Помимо этого, актер исполнит роль супергероя в еще двух частях новой трилогии, а также трижды появится в других кинопроектах.

Стоит отметить, что Sony и Холланд пока официально не комментировали информацию о новом соглашении.

Напомним, премьера фильма «Человек-паук 4» намечена на июль 2024 года. Предполагается, что главную роль в ленте, как и в предыдущих частях франшизы, исполнит Том Холланд.