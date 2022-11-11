Москва, 11 ноября, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Первое снижение американской инфляции в октябре 2022 года позволяет говорить о слабых надеждах на то, что небывалый инфляционный пик в США подходит к концу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

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«Согласно официальным данным Федерального бюро статистики труда (BLS) США, индекс потребительских цен в октябре вырос на 7,7% в годовом исчислении, что является наименьшим приростом с января и чуть ниже ожиданий финансовых аналитиков, — сказал профессор. — Инфляционные оценки экспертов Dow Jones предполагали рост цен на 0,6% и 7,9% за месяц и год соответственно. Инфляционные ожидания в Соединенных Штатах в среднем составляли 3,27% с 2013 по 2022 год, достигнув рекордно высокого уровня в 6,8% в июне 2022 года и рекордно низкого уровня в 2,33% в октябре 2019 года».

Как подчеркнул Ильинский, снижение величины инфляции в октябре позволяет говорить о слабых надеждах на то, что небывалый инфляционный пик в Америке близится к завершению.

«Однако необходимо, чтобы инфляция продолжила снижаться и в последующие месяцы, чтобы надежда переросла в уверенность успеха ястребиной позиции Федерального резерва США», — сказал Ильинский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, доллар обвалился на валютном рынке после публикации данных по американской инфляции.