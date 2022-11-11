Копенгаген, , 14:07 — REGNUM Министр иностранных дел Фарерских островов Дженис ав Рана был уволен с поста министра иностранных дел из-за высказываний о гомосексуалистах. Об этом сообщает High North News.

Фарерские острова. Дания Vincent van Zeijst

Во время избирательной кампании на Фарерских островах бывший министр заявил, что не может поддержать одного из кандидатов на пост премьер-министра из-за его нетрадиционной ориентации.

«Жизнь так называемого гомосексуалиста противоречит моей личной конституции, а также конституции моей партии, и я думаю, что Фарерские острова поддержат меня», — сказал бывший глава МИД страны.

Оппозиционные партии объявили о вотуме недоверия правительству в результате гомофобных заявлений министра иностранных дел, после чего Дженис ав Рана был смещён с поста главы ведомства.

High North News подчёркивает, что это не первый случай, когда Дженис ав Рана выражает ненавистное отношение к гомосексуалистам. 69-летний врач уже много лет выступает против зарегистрированных однополых партнерств.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что во время открытия ассамблеи «Полярный круг — 2022» в Рейкьявике министр иностранных дел Фарерских островов Дженис ав Рана представил арктическую политику страны.

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