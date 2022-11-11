Копенгаген, 11 ноября 2022, 14:07 — REGNUM Министр иностранных дел Фарерских островов Дженис ав Рана был уволен с поста министра иностранных дел из-за высказываний о гомосексуалистах. Об этом сообщает High North News.
Во время избирательной кампании на Фарерских островах бывший министр заявил, что не может поддержать одного из кандидатов на пост премьер-министра из-за его нетрадиционной ориентации.
«Жизнь так называемого гомосексуалиста противоречит моей личной конституции, а также конституции моей партии, и я думаю, что Фарерские острова поддержат меня», — сказал бывший глава МИД страны.
Оппозиционные партии объявили о вотуме недоверия правительству в результате гомофобных заявлений министра иностранных дел, после чего Дженис ав Рана был смещён с поста главы ведомства.
High North News подчёркивает, что это не первый случай, когда Дженис ав Рана выражает ненавистное отношение к гомосексуалистам. 69-летний врач уже много лет выступает против зарегистрированных однополых партнерств.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что во время открытия ассамблеи «Полярный круг — 2022» в Рейкьявике министр иностранных дел Фарерских островов Дженис ав Рана представил арктическую политику страны.
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