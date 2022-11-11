Санкт-Петербург, , 15:33 — REGNUM Археологи Санкт-Петербурга закончили раскопки в месте расположения взорванной террористами осенью 2015 года Триумфальной арки в сирийской Пальмире. Об их результатах расскажут на профильной конференции в Президентской библиотеке.

Пальмира. Сирия Mil.ru

Напомним, что работы на Триумфальной арке шли с весны 2022 года. В них приняли участие члены Объединенного Российско-сирийского творческого коллектива. Руководил раскопками Центр спасательной археологии Института истории материальной культуры (ИИМК) Российской академии наук. Полученные сведения станут основой для определения дальнейших методов работы по восстановлению исторического объекта.

Роль петербургских специалистов отметил губернатор города Александр Беглов.

«Их историческая миссия — сохранить уникальный памятник человеческой цивилизации, который едва не был уничтожен в результате террористических атак в 2015 году. Наши специалисты обладают богатейшим опытом в деле сохранения и возрождения исторического наследия», — заявил губернатор

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