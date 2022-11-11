Москва, , 13:58 — REGNUM Атаку двух мотопехотных рот киевских боевиков сорвали российские войска в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 11 ноября заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге.

Освобожденные территории СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«На краснолиманском направлении активными действиями подразделений российских войск и упреждающим огнём артиллерии сорвана атака двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных польскими наёмниками, в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Площанка», — сказал Конашенков.

Он уточнил, что в ходе боевых действий потери противника составили до 90 человек убитыми и ранеными, среди которых как киевские военные, так и иностранные наёмники.

Кроме того, была уничтожена одна боевая бронированная машина ВСУ.

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