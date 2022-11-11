Вашингтон, , 14:00 — REGNUM В пустыне Мохаве военные США, Великобритании и Австралии провели совместные учения, имитирующие боевые действия против российских войск на территории Европы. Об 11 ноября сообщает британская газета The Times.

Военные США The U.S. Army

По данным издания, в ходе учений отрабатывалось применение дронов, автономных багги «Эм-рейза», а также британских систем запуска управляемых ракет GMLRS.

Отмечается, что учения Project Convergence проходили в два этапа. В ходе первого отрабатывался гипотетический конфликт на тихоокеанском острове, во время второго, который проходил на американской военной базе Форт-Ирвин в штате Калифорния, — сухопутная война в Европе.

Газета пишет, что в манёврах участвовали 450 британских военных.

Как отмечает газета, в 2023 году тренировочные мероприятия планируется провести уже в Европе. Местом проведения учений под названием «Ворфайтер» может стать Германия или Польша.