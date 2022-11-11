Вашингтон, 11 ноября 2022, 14:00 — REGNUM В пустыне Мохаве военные США, Великобритании и Австралии провели совместные учения, имитирующие боевые действия против российских войск на территории Европы. Об 11 ноября сообщает британская газета The Times.

Военные США
Военные США
The U.S. Army

По данным издания, в ходе учений отрабатывалось применение дронов, автономных багги «Эм-рейза», а также британских систем запуска управляемых ракет GMLRS.

Отмечается, что учения Project Convergence проходили в два этапа. В ходе первого отрабатывался гипотетический конфликт на тихоокеанском острове, во время второго, который проходил на американской военной базе Форт-Ирвин в штате Калифорния, — сухопутная война в Европе.

Газета пишет, что в манёврах участвовали 450 британских военных.

Как отмечает газета, в 2023 году тренировочные мероприятия планируется провести уже в Европе. Местом проведения учений под названием «Ворфайтер» может стать Германия или Польша.