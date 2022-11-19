Севастополь, 19 ноября, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Благодаря национальному проекту «Качественные безопасные дороги», в Севастополе заметно преобразились дороги и прилегаюшие к ним территории. Всего в 2022 году в нормативное состояние планируется привести 73 объекта и два моста. Часть работ ведётся с опережением графика.

Правителство Севастополя Дороги Севастополя

Так, на месяц раньше срока обновлен социально значимый объект — мост на автодороге Широкое — Озерное протяженностью 35 метров, сообщает правительство Севаополя.

«Данный объект является социально значимым, он соединяет села Байдарской долины между собой. На объекте выполнили устройство асфальтобетона на проезжей части и тротуарах, восстановили защитный слой ремонтными смесями на опорах и пролетном строении, отремонтировали конусы. Также выполнили работы по окраске поверхности пролетного строения и опор моста, нанесли дорожную разметку», — сообщил начальник отдела технического контроля и лаборатории дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Виктор Кологримов.

К работам подрядчик приступил в начале июня.

«Ремонт моста через канал «Широкое — Озерное» длился пять месяцев. Согласно государственному контракту, срок окончания работ — конец ноября текущего года, однако нам удалось выполнить работы ранее заявленного срока», — сообщил руководитель проекта предприятия «Дорстройкубань-19» Андрей Канайчев.

Правителство Севастополя Мост на автодороге Широкое — Озерное

Ремонт мостов в рамках дорожного нацпроекта проводится в Севастополе впервые. К 2024 году в нормативное состояние планируется привести более 600 метров мостовых сооружений.

«За годы нашей работы контроль со стороны Народного фронта нисколько не ослабел. Основными критериями проверки по-прежнему являются: качество дорожных покрытий, устройство доступной среды и сроки выполнения. Мы всеми силами стараемся транслировать мнения и пожелания жителей Севастополя, научились работать с дорожниками на моменте планирования работ», — отметил координатор проекта Народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Максим Мишин.

Также о конца 2022 года в Севастополе отремонтируют более 100 участков внутриквартальных дорог и пешеходной сети.

«На текущий момент уже завершены ремонтные работы на 42 объектах. Среди них проспект Победы, 12, Коломийца, 13, улица Генерала Хрюкина, 8, 8А, 8Б, 10,12,16, 16А, 18 — это был сложный участок, жители также по нему обращались. В прошлом году здесь вскрыли участок и не завершили работы. Сейчас все замечания устранены, все работы выполнены в полном объеме. С главами муниципалитетов и с людьми во время прохождения работы у нас максимальный контакт. По предложению местных жителей, на Генерала Острякова, 106, мы синхронизировали дворовую территорию с нашим новым сквером», — пояснил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

«То, что работали хорошо, у меня вопросов не возникает, и у людей не возникает. Говорили «спасибо большое». Качественно выполнялись работы», — отметил председатель совета дома № 16 на улице Киевской Юрий Воскан.

«Это вообще небо и земля, конечно. Мы очень благодарны нашим властям и вообще всей России, что заботится о Севастополе. Красивый, огромный теперь кажется двор, большой. Рабочие хорошие очень. Мы с мужем здесь постоянно, целыми днями регулировали, и они выполняли все наши требования. Вот тут бордюрчики, вот тут убрать, вот тут выковырять лишнее. Они подняли люки и сделали уровень, что вода теперь стекает как положено», — поделилась житель дома № 9 на улице Партизанской Светлана Каминская.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Качественные безопасные дороги», к 2030 году в 105 городских агломерациях доля дорог, соответствующих нормативам по качеству, должна вырасти вдвое (с 42 до 85%), а дорог регионального значения — с 43,1% до 60%.