Москва, 11 ноября 2022, 13:58 — REGNUM Никаких предложений России к США по поводу организации встречи глав внешнеполитических ведомств Сергея Лаврова и Энтони Блинкена на саммите G20 не поступало, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
По его словам, на данный момент нет никаких вопросов, которые требовалось обсудить главам МИД России и США.
«Американцы знают нашу позицию по всем аспектам. Мы неплохо представляем себе их подходы и приоритеты. Поэтому нет никаких причин выходить с предложением о встрече», — цитирует его РИА Новости.
ИА REGNUM ранее сообщало, российскую делегацию на саммите Группы двадцати (G20) в Индонезии возглавит министр иностранных дел страны Сергей Лавров.
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