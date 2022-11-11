Москва, 11 ноября, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Никаких предложений России к США по поводу организации встречи глав внешнеполитических ведомств Сергея Лаврова и Энтони Блинкена на саммите G20 не поступало, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

МИД России Встреча Сергея Лаврова с Энтони Блинкеном в Рейкьявике, 20 мая 2021 года

По его словам, на данный момент нет никаких вопросов, которые требовалось обсудить главам МИД России и США.

«Американцы знают нашу позицию по всем аспектам. Мы неплохо представляем себе их подходы и приоритеты. Поэтому нет никаких причин выходить с предложением о встрече», — цитирует его РИА Новости.

ИА REGNUM ранее сообщало, российскую делегацию на саммите Группы двадцати (G20) в Индонезии возглавит министр иностранных дел страны Сергей Лавров.

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