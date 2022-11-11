Омск, 11 ноября, 2022, 13:53 — ИА Регнум. К акции #МЫВМЕСТЕ в Омской области присоединились сотрудники налоговой службы. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 ноября в правительстве региона.

Оmskportal.ru Омские налоговики собрали рюкзаки для военнослужащих

Коллектив управления Федеральной налоговой службы (УФНС) России по Омской области принёс в Центр сбора гуманитарной помощи большую посылку — рюкзаки для резервистов. В рюкзаках — медикаменты, средства личной гигиены, продукты питания длительного хранения.

«Налоговики уже не в первый раз помогают нашим землякам, вкладывая в благое дело не только средства, но и частичку своей души», — отметила руководитель Ресурсного центра развития добровольчества Галина Моисеева.

По её словам, под патронатом налоговиков находятся 11 семей переселенцев из Донбасса. Их детям помогли подготовиться к школе, приобрели школьную одежду, обувь, школьные рюкзаки и канцелярские принадлежности.

Добавим, присоединиться к акции #МЫВМЕСТЕ могут все желающие. Уже сейчас в акции участвуют многие омичи. Это волонтёры, представители власти, спортсмены, производственные коллективы, предприниматели и другие.

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