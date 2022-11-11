Москва, , 16:09 — REGNUM На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про одноразовый деревянный мангал, синих собак, невероятные аварии и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Московский зоопарк Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Центральный федеральный округ

В Москве коммунальным работникам стало нечего убирать на улице. Поэтому они разбрасывают мусор сами, а потом его же собирают в черные пакеты. «В эфире шоу «Где логика?» — шутит «Москва сейчас».

Сезон зимней спячки официально открылся, пишет «Страновед». В московском зоопарке ушли «в сон» первые животные. Ими стали белогрудые ежи. Перед этим они, как положено, очень хорошо покушали. Теперь отдыхают физически и морально. Следующие в очереди — сурки, тушканчики, тенреки и соня-полчок.

В Тамбове поход в хоррор-квест закончился скандалом. Мужчина сильно ударил и повалил на пол актрису, которая должна была его испугать. К счастью, девушка не сильно пострадала. У нее ушиб и ссадины, хотя можно было ждать сотрясения мозга. «Суровые тамбовские квесты. Здесь страшно всем участникам процесса», — комментируют «Тамбовские истории».

В Воронеже строители начали укладывать на улице брусчатку XIX века. Ее вскрыли ранее во время работ по благоустройству и решили оставить на месте. Чтобы брусчатка лежала на одном уровне с обновленной плиткой, выполнили бетонирование основания. Это поможет кладке сохранить долговечность, сообщает «Воронеж №1».

В Старом Осколе отметили необычную свадьбу. Поженились пара пенсионеров: жениху 85 лет, невесте еще больше — 88. «Белгородчина» цитирует сообщение ЗАГСа, что молодожены «оптимистичны и радостны».

Северо-Западный федеральный округ

В Санкт-Петербурге столкнулись сразу пять автобусов. Как такое стало возможным, сейчас выясняют сотрудники дорожной полиции. «Дорожное комбо», — пишут «Невские новости».

В Калининграде 19-летний юноша украл айфон из магазина, заменив его на игрушечный. Главным атрибутом преступления стал тапок, в который злоумышленник зачем-то клал айфон как в чехол… Причем должного внимания на это продавцы не обратили. Подмену они обнаружили только спустя час. Воришку быстро задержали, передает Amber Mash.

Приволжский федеральный округ

В Башкирии даже в ноябре продолжается сбор меда. Здесь научились добывать его и при низких температурах, хотя такое пока делают лишь на нескольких пасеках, передает «Башкирский домовой».

В городе Дзержинск в Нижегородской области продолжают синеть собаки. Очередную синюю собаку, по информации канала «Нижний №1», заметили у проходной местного завода. Ранее власти говорили, что собаки меняют цвет, потому что размазывают по себе зеленку… Ждем стаю синих «зеленочных» собак.

В одном из домов Самары нашли прописанными почти триста человек. Причем дом был даже без крыши. «Злой самаритянин» объясняет: владелец помещения предоставлял прописку жителям ближнего зарубежья, причем за вполне умеренную плату. Тем не менее, он успел заработать более 100 тысяч рублей.

Южный федеральный округ

В Краснодаре продают удивительный мангал, сделанный из дерева. Мангал, надо полагать, одноразовый. Зато, пишет «Жесть Краснодара и края», он сразу и мангал, и дрова.

В ломбарде в городе Волжском Волгоградской области заметили странный ценник: «скрипка Страдивари». Стоит она недорого — 2100 рублей. «Ломбард в Волжском — гений маркетинга или хранилище раритета? Надо посмотреть, в каком году Страдивари делал свои скрипки, будучи в Китае. Известный же путешественник был…», — шутит «Сталингумрак».

Северо-Кавказский федеральный округ

В Ставрополе строители сквера необычным способом увековечили свои имена, они выложили их из двуцветных плиток. Теперь на дорожке можно прочитать: «Олег», «Паша», «Саня». Жители вполне оценили креатив, передает Newstracker.

Уральский федеральный округ

Ступени в екатеринбургском Главпочтамте оказалось выложены из кладбищенских надгробий. Эксперты считают, что надгробия оказались там после разрушения одного из городских кладбищ в первой половине прошлого века. Тогда это было в порядке вещей, напоминает It’s My City.

В Уральском отделении РАН объяснили поведение косуль-зомби, которые недавно переполошили жителей в нескольких регионах. В «зомби» их превращает клостридиоз. Эта инфекция содержится в почве, а вот как она там появилась, непонятно. Но вспышка должна пройти сама собой, сообщает «Бажовский сказ».

Сибирский федеральный округ

Печальная история пришла из Барнаула. 38-летний мужчина решил покончить с собой. Причина удивительная: жена бедолаги уронила на пол блюдо с курицей. Разгорелся скандал, барнаулец психанул и попытался убить себя. Сейчас он в больнице, его уже прооперировали, он поправляется, пишет Mash Siberia.

Дальневосточный федеральный округ

Новый претендент на номинацию самого курьезного ДТП — авария в Иркутске. Здесь машины занесло в гололед, столкнулись сразу 12 штук. «Вишенкой на торте стал эпичный приезд сотрудников ДПС, автомобиль которых тоже занесло в гололед, и они врезались во впередистоящую вереницу из 12 авто», — сообщает «Иркутск №1». Есть подозрения, что не все в этой веренице сменили летнюю резину на зимнюю.

«Мачо с Авачи» узнал, что Камчатка стала одним из самых тихих регионов страны. А вот самыми шумными городами ожидаемо признаны Москва, Петербург и Екатеринбург. Если хотите тишины, вы теперь знаете, куда ехать.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 18 ноября.