Уфа, , 13:56 — REGNUM Права почти двух тысяч обманутых дольщиков восстановили в Башкирии в 2022 году. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Жилье в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Всего с 2020 года около семи тысяч обманутых дольщиков были восстановлены в своих правах: граждане либо получили квартиры, либо денежные компенсации за жилье, с обязательствами по строительству которых застройщики не справились. До конца 2023 года мы должны решить проблему всех пострадавших участников долевого строительства», — приводит пресс-служба слова заместителя министра строительства и архитектуры региона Артема Ковшова.

Отмечается, что в регионе с начата выплат денежных возмещений свыше трех тысяч человек получили компенсации на сумму более 8,5 млрд рублей, в том числе в 2022 году выплаты получили 1535 жителей, сумма выплат составила свыше пяти млрд рублей.

Сообщается, что до конца 2022 года планируется исключить из единого реестра проблемных домов 24 объекта. Порядка трех тысяч пострадавших участников долевого строительства ждут восстановления в своих правах.