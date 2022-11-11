Рим, , 13:55 — REGNUM Первая в истории женщина на посту председателя Совета министров Италии Джорджа Мелони осуждает «агрессивную, необоснованную и непонятную» реакцию Франции. Об этом 11 ноября передает BFM TV.

Джорджа Мелони Vox España

Через несколько часов после того, как гуманитарный корабль Ocean Viking вошел в порт Франции глава Совета Италии Джорджа Мелони охарактеризовала реакцию Франции как «агрессивную, неоправданную и непонятную».

Ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен не скупился на слова, говоря об «очень бесчеловечной» позиции Италии в отношении мигрантов на борту судна Ocean Viking.

Как сообщало ИА REGNUM, гуманитарное судно Ocean Viking прибыло в военный порт французского Тулона с 230 мигрантами, спасенными в Средиземном море.

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