Анкара, , 13:51 — REGNUM В качестве наблюдателя принят в Организацию тюркских государств Северный Кипр. Об этом 11 ноября сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, его слова приводит телеканал TRT Haber.

Мевлют Чавушоглу Иван Шилов © ИА REGNUM

«Турецкая Республика Северного Кипра была принята в качестве наблюдателя в Организацию тюркских государств», — сказал он.

При этом Северный Кипр был признан только Турцией.

Отметим, Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) был создан в 2009 году и осенью 2021 года переименован в Организацию тюркских государств. В его состав входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, также статус наблюдателя в нём имею Венгрия и Туркмения.