Анкара, 11 ноября 2022, 13:51 — REGNUM В качестве наблюдателя принят в Организацию тюркских государств Северный Кипр. Об этом 11 ноября сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, его слова приводит телеканал TRT Haber.
«Турецкая Республика Северного Кипра была принята в качестве наблюдателя в Организацию тюркских государств», — сказал он.
При этом Северный Кипр был признан только Турцией.
Отметим, Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) был создан в 2009 году и осенью 2021 года переименован в Организацию тюркских государств. В его состав входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, также статус наблюдателя в нём имею Венгрия и Туркмения.