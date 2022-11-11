Анкара, 11 ноября, 2022, 13:51 — ИА Регнум. В качестве наблюдателя принят в Организацию тюркских государств Северный Кипр. Об этом 11 ноября сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, его слова приводит телеканал TRT Haber.

Иван Шилов ИА REGNUM Мевлют Чавушоглу

«Турецкая Республика Северного Кипра была принята в качестве наблюдателя в Организацию тюркских государств», — сказал он.

При этом Северный Кипр был признан только Турцией.

Отметим, Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) был создан в 2009 году и осенью 2021 года переименован в Организацию тюркских государств. В его состав входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, также статус наблюдателя в нём имею Венгрия и Туркмения.