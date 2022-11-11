Кострома, , 14:44 — REGNUM Арестованный накануне по делу о нарушении правил пожарной безопасности в ночном клубе «Полигон» депутат Костромской областной думы Ихтияр Мирзоев мог препятствовать проверкам МЧС. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

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Политик является владельцем ООО «Полигон», которое сдавало помещение в аренду фирме «Империя». Она в свою очередь организовывала работу клуба.

Источник ТАСС сообщает, что в 2018 году перед запланированной проверкой пожарной безопасности Мирзоев сменил арендатора, что «связало» руки инспекторам. По законодательству проверять малый бизнес в первые два года работы нельзя. Затем в 2020 году из-за эпидемиологической ситуации проверки были запрещены.

Эту информацию косвенно подтверждают источники «РЕН ТВ». Телеканал сообщил, что все вопросы, связанные с деятельностью клуба, решал депутат. Ранее Мирзоев заявлял, что не имеет отношение к работе развлекательного заведения.

Напомним, пожар в ночном клубе начался в ночь с 4 на 5 ноября из-за применения пиротехники. В нем погибли 13 человек, шестеро получили травмы. По сведениям прокуратуры в заведении были открыты не все эвакуационные выходы.

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