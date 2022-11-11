Москва, , 13:50 — REGNUM Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым предложили властям Москвы ввести льготы на парковку для пенсионеров, передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября.

Платная парковка Иван Шилов © ИА REGNUM

«Предоставление возможности бесплатной парковки для этой категории в центре Москвы стало бы хорошим подспорьем для наших пенсионеров», — полагает Нилов.

Он обратил внимание на то, что пенсионеры обращаются в комитет Госдумы по труду и соцполитике с просьбой о льготной парковке.

Соответствующий депутатский запрос направлен в департамент транспорта Москвы. Льготный парковочный тариф для пожилых москвичей мог бы стать отличным дополнением к программе «Активное долголетие», убежден глава комитета Госдумы.

Вместе с тем Москва расширяет зону платной парковки.

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