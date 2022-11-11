Оренбург, 11 ноября, 2022, 13:52 — ИА Регнум. В Оренбургской области участились жалобы на деятельность банков. В 2022 году появились обращения, связанные с санкционной тематикой, в частности, с проблемами при проведении обменных операций, изменениями условий договоров, предоставлением кредитных каникул, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оренбургском отделении Уральского главного Управления Центробанка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

За девять месяцев оренбуржцы направили в Банк России 1,3 тыс. жалоб. Это на 12% больше прошлогоднего показателя.

Отмечен рост обращений, связанных с проблемами погашения кредита. Люди по-прежнему жаловались на навязывание в банках дополнительных услуг — таких писем поступило 57 (в 2021 году — 59). Также жители региона направили в Банк России 22 жалобы на мисселинг (в 2021 году — 19). Основной тематикой таких заявлений остаются некорректные продажи банковских продуктов, полисов инвестиционного и накопительного страхования жизни, которые иногда оформляют клиентам банков вместо вклада.