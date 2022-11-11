Осло, 11 ноября 2022, 14:13 — REGNUM Национальная прокуратура Норвегии предъявила обвинения гражданину России в нарушении закона о санкциях. Его обвиняют в том, что он управлял дроном на Шпицбергене. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщает норвежское информационное агентство NRK.

Дрон
Дрон
Mitch Nielsen

Суд над гражданином России назначен на 29 ноября.

Отмечается, что положения о санкциях запрещают гражданам России эксплуатировать беспилотники в Норвегии. В обвинительном заключении говорится, что он находился на Шпицбергене в период с 3 августа по 6 сентября этого года и в этот период неоднократно производил полёты на дроне.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что после задержания в Норвегии семи граждан России премьер-министр страны Йонас Гар Стёре предупредил, что его страна примет меры против иностранных спецслужб, которые запускают беспилотники над важнейшими объектами инфраструктуры, включая нефтяные вышки и аэропорты.

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