Осло, , 14:13 — REGNUM Национальная прокуратура Норвегии предъявила обвинения гражданину России в нарушении закона о санкциях. Его обвиняют в том, что он управлял дроном на Шпицбергене. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщает норвежское информационное агентство NRK.

Дрон Mitch Nielsen

Суд над гражданином России назначен на 29 ноября.

Отмечается, что положения о санкциях запрещают гражданам России эксплуатировать беспилотники в Норвегии. В обвинительном заключении говорится, что он находился на Шпицбергене в период с 3 августа по 6 сентября этого года и в этот период неоднократно производил полёты на дроне.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что после задержания в Норвегии семи граждан России премьер-министр страны Йонас Гар Стёре предупредил, что его страна примет меры против иностранных спецслужб, которые запускают беспилотники над важнейшими объектами инфраструктуры, включая нефтяные вышки и аэропорты.

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