Лондон, 12 ноября, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Британская армия направила новый элитный пехотный полк и отделение операторов БПЛА в США, где они приняли участие в военных учениях, на которых моделировался ответ Запада на нападение России на Европу, пишет 11 ноября The Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Британия

Учения проводились в американском штате Калифорния в течение двух недель на базе в Форт-Ирвин. В них приняли участие около 450 британских солдат. Среди тех, кто участвовал в учениях, получивших название Project Convergence, были рейнджеры, элитный полк британской армии, сформированный в прошлом году.

Британские, американские и австралийские войска проверяли новые боевые приемы, извлекая уроки из конфликта на территории бывшей УССР, тренируясь на открытых ландшафтах пустыни Мохаве, похожих на равнинную местность степи на территории бывшей УССР.

В рамках учений с помощью роев БПЛА идентифицировались цели, которые уничтожались британскими ракетными установками GMLRS. В первой половине Project Convergence, в котором британское участие было ограниченным, предполагался конфликт, вспыхивающий на острове в Тихом океане. Второй этап, который завершился на этой неделе и включал более многочисленный британский контингент, имитировал сухопутную войну в Европе. Оба события происходят на фоне роста напряженности в отношениях с Китаем и Россией.